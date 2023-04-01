Никита Задоров провёл сокрушительный силовой приём против Андрея Кузьменко

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Калгари Флеймз». Волевую победу в результативном матче одержали гости со счётом 5:4 в овертайме.

В одном из эпизодов матча столкнулись российский защитник «Калгари» Никита Задоров и форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко. Защитник провёл сокрушительный силовой приём у борта против соотечественника, после чего Кузьменко рухнул на лёд.

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Отметим, что по итогам матча Задоров провёл четыре силовых приёма, разделив первое место по этому показателю среди хоккеистов «Калгари» с защитником Маккензи Уигаром. Кузьменко отметился результативной передачей при голе в большинстве Элиаса Петтерссона.