«Всё было как в тумане». 21-летний вратарь «Баффало» Леви — о первой победе в НХЛ

21-летний вратарь «Баффало» Девон Леви поделился эмоциями от первой победы в НХЛ. Вратарь дебютировал в лиге в матче с «Рейнджерс» (3:2 ОТ), отразил 31 из 33 бросков и был признан первой звездой встречи.

«Я мечтал об этом моменте всю свою жизнь. Чтобы здесь была моя семья и друзья, которые мечтали об этом моменте всю свою жизнь вместе со мной, просто невероятно иметь такую поддержку. Ребята сыграли великолепно, расчищая обзор передо мной.

Игра прошла быстро, мне было весело. Думаю, когда тебе весело, всё идет быстро. Честно говоря, всё прошло как в тумане. Это было просто потрясающе. Фанаты были нереальными. Так приятно, когда тебя так поддерживают в твоём первом матче, это делает дебют намного проще. Все фанаты скандируют твоё имя, это невероятно», — цитирует вратаря пресс-служба НХЛ.

Ранее «Баффало» подписал с вратарём соглашение на три года. В текущем сезоне Леви выступал в студенческой лиге, в которой провёл 34 матча, пропуская в среднем 2,24 шайбы и отражая 93,3% бросков. Голкипер участвовал в Олимпиаде-2022 в составе сборной Канады.