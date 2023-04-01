Григоренко — о пятом подряд финале Запада со СКА: не надоело, это жизнь

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко ответил на вопрос, не надоело ли ему играть со СКА в финале Западной конференции в пятый раз подряд.

«Не надоело. Как может надоесть финал конференции? Да, опять будем играть против СКА, но тут ничего не поделаешь, раз постоянно вместе с этой командой доходим до этой стадии плей-офф.

В НХЛ тоже бывают разные истории. «Торонто» уже сколько лет не может пройти первый раунд. «Тампа» пару лет подряд играла с «Коламбусом». Думаю, никуда от этих повторов не уйти. Это жизнь», – цитирует Григоренко «Известия».

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк предложил со следующего сезона КХЛ ввести перекрёстный плей-офф между конференциями. Форвард «Ак Барса» Александр Радулов считает, что ничего менять не надо, несмотря на постоянные повторы финалов конференций КХЛ.