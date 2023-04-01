«Авангард» вывел из списка травмированных защитника Дамира Шарипзянова, сообщает пресс-служба КХЛ.
Напомним, капитан омичей получил порез руки в самом конце четвёртого матча серии полуфинала Восточной конференции КХЛ с «Металлургом» и пропустил несколько тренировок команды. Тогда хоккеист моментально покинул площадку, заливая лёд кровью. После матча Шарипзянов записал видеообращение, в котором сообщил, что с ним всё в порядке.
В регулярном сезоне Дамир сыграл за омский клуб в 66 матчах, в которых забросил семь шайб и отдал 12 результативных передач, набрав в общей сложности 19 очков. В плей-офф-2023 Шарипзянов за девять встреч отметился четырьмя (1+3) очками.
«Авангард» проведёт первую игру серии финала Восточной конференции с «Ак Барсом» сегодня, 1 апреля. Матч пройдёт в Казани и начнётся в 17:00 мск.
- 1 апреля 2023
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