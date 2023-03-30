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Кравец рассказал, сможет ли капитан «Авангарда» сыграть в серии с «Ак Барсом»

Кравец рассказал, сможет ли капитан «Авангарда» сыграть в серии с «Ак Барсом»
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец ответил на вопрос, смогут ли принять участие в серии плей-офф финала Восточной конференции КХЛ с «Ак Барсом» капитан омской команды Дамир Шарипзянов и защитник Семён Чистяков. Шарипзянов получил порез руки в концовке четвёртого матча серии второго раунду Кубка Гагарина с «Металлургом» и до сих пор не принял участие в тренировках команды.

«Шарипзянов и Чистяков отсутствовали на тренировке? Мы надеемся, что и тот, и тот сыграют в серии. Шарипзянов пока в больных находится, Чистяков приболел немножко. Я надеюсь, что тоже восстановится», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

«Авангард» проведёт первую игру серии финала Восточной конференции с «Ак Барсом» 1 апреля. Матч пройдёт в Казани.

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