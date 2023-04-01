«Ак Барс» на третьей минуте открыл счёт в первом матче финала Востока с «Авангардом»

В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит первый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимает омский «Авангард». К концу первого периода счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На третьей минуте нападающий «ястребов» Наиль Якупов получил двухминутное удаление за удар клюшкой по лицу Кириллу Семёнова. На исходе первой минуты численного большинства казанцы, расположившись в зоне, стали разыгрывать шайбу. Защитник «Ак Барса» Вячеслав Войнов щёлкнул от синей линии. Александр Радулов поборолся на пятаке, после чего Дмитрий Кагарлицкий забрал шайбу и бросил точно в пустой угол ворот — 1:0.

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