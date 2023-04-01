Кагарлицкий забил второй гол «Авангарду» после эффектной передачи Шипачёва

В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит первый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимает омский «Авангард». К концу второго периода счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 32-й минуте казанцы смогли подловить «ястребов» на контратаке. Защитник «Ак Барса» Вячеслав Войнов заблокировал дальний бросок, после чего Вадим Шипачёв, подхватив шайбу, сразу отдал передачу вперёд. Дмитрий Кагарлицкий, выкатившись на ворота, бросил между щитков Василию Демченко и оформил дубль — 2:0.

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