Шипачёв: очень сильное большинство у обеих команд? У «Ак Барса» ещё и сильное меньшинство

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв поделился мнением о победе в стартовой встрече финала Востока с «Авангардом». Казанцы упустили преимущество в два гола, доведя матч до овертайма, однако уже на третьей минуте вырвали победу — 3:2. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова повели в серии 1-0. Два из трёх голов забило звено Шипачёва, а сам форвард отметился результативной передачей.

«Игра хорошая, здорово, что победили. Мы знали, что «Авангард» здорово действует в большинстве, ребята пытались нейтрализовать это, но немножко не получилось. Повторюсь, главное, что выиграли сегодня, идём дальше. По моментам были качели? Они были и там, и там. Мы забросили на одну больше и выиграли.

Две шайбы из трёх забросило моё звено, как-то особенно готовились к серии? Нет, пытались играть по заданию. Хорошо, что Димка Кагарлицкий забил. Очень сильное большинство у обеих команд? У нас ещё и сильное меньшинство. Постараемся дальше не дать сопернику ничего сделать и забить сами», — приводит слова Шипачёва официальный сайт «Ак Барса».