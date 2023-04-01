Пастрняк набрал 100-е очко в сезоне, забив «Питтсбургу» после передачи Дмитрия Орлова

В эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Бостон Брюинз». К середине второго периода счёт 2:1 в пользу гостей.
На 22-й минуте чешский нападающий «мишек» Давид Пастрняк забил 54-й гол в нынешнем сезоне, выведя свою команду вперёд. 26-летний форвард набрал 100-е очко в нынешнем сезоне, став пятым игроком, кому покорилась эта отметка. Ранее такое удавалось нападающим «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду (144), Леону Драйзайтлю (117), форварду «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову (104) и хоккеисту «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачуку.
Примечательно, что Пастрняк набрал 100-е очко с передачи российского защитника Дмитрия Орлова.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
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