Нападающий «Вашингтона» рассказал о влиянии Овечкина на местный хоккей

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о влиянии российского одноклубника Александра Овечкина на хоккей. Кроме того, форвард вспомнил победу «столичных» в Кубке Стэнли в 2018 году и ажиотаж, царивший тогда в городе.
«Влияние Овечкина на хоккей? Было очень круто, когда мы выиграли Кубок Стэнли. В городе чувствовался ажиотаж. Видишь детей, которые играют, приходишь на арену в субботу, а она ходит ходуном, идут турниры, играют различные команды. Я привык к этому в детстве в Торонто, круто видеть и здесь столько подающих надежды талантов. Таких, как Снайвс (речь об уроженце Вашингтона и хоккеисте «Кэпиталз» Джо Снивли. — Прим. «Чемпионата»), который когда-то фотографировался с машиной Овечкина, а теперь ворует его парковочное место в гараже. Здорово, что местные таланты появляются в НХЛ», — приводит слова Уилсона NBC Sports Capitals в «Твиттере».
Напомним, в текущем регулярном чемпионате Овечкин сыграл 70 матчей. Российский нападающий забил 42 гола, добавив к ним 30 голевых передач. Всего на счету Овечкина 72 очка. Хоккеист отстаёт от Уэйна Гретцки на 72 шайбы.
- 2 апреля 2023
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