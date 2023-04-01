Олимпийская чемпионка: когда спрашивают, кто мой любимый спортсмен, говорю — Алекс Овечкин

Американская хоккеистка, олимпийская чемпионка — 2018 и трёхкратная чемпионка мира Хейли Скарупа поделилась мыслями о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.
«Раньше Ови был совершенно другим игроком. Мы росли и наблюдали за его развитием как игрока, капитана, лидера и человека. Очень круто следить за его превращением, особенно маленьким детям, у которых есть такой пример перед глазами. Когда меня спрашивают, кто мой любимый спортсмен, я всегда говорю — Алекс Овечкин.
Мы были на чемпионском параде «Кэпиталз», сидели в первых рядах, видели Кубок Стэнли. Когда увидела красное море [из фанатов в клубных джерси] перед монументом Вашингтона, поняла, насколько Кубок Стэнли важен для города», — приводит слова Скарупы официальная страница NBC Sports Capitals в «Твиттере».
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