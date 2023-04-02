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«Каролина» прервала серию из трёх поражений, всухую обыграв «Монреаль»

«Каролина» прервала серию из трёх поражений, всухую обыграв «Монреаль»
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).

Счёт в матче был открыт на седьмой минуте встречи — отличился Брэди Шей, выведя «Каролину» вперёд. В середине второго периода Пол Штястны удвоил преимущество в счёте, а до конца второго периода в ворота Сэма Монтембо влетела третья шайба — гол на свой счёт записал Себастьян Ахо.

Больше заброшенных шайб в этом матче зрители не уивдели.

Для «Монреаля» это поражение стало уже третьим подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейнй лиги. «Каролина» прервала серию из трёх поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Шей (Штястны, Песке) – 06:00 (5x5)   0:2 Штястны (Бёрнс, Джарвис) – 30:51 (5x5)   0:3 Ахо (Ноэсен, Друри) – 36:27 (5x4)
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