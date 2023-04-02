«Каролина» прервала серию из трёх поражений, всухую обыграв «Монреаль»
Поделиться
В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).
Счёт в матче был открыт на седьмой минуте встречи — отличился Брэди Шей, выведя «Каролину» вперёд. В середине второго периода Пол Штястны удвоил преимущество в счёте, а до конца второго периода в ворота Сэма Монтембо влетела третья шайба — гол на свой счёт записал Себастьян Ахо.
Больше заброшенных шайб в этом матче зрители не уивдели.
Для «Монреаля» это поражение стало уже третьим подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейнй лиги. «Каролина» прервала серию из трёх поражений.
Комментарии
- 2 апреля 2023
-
05:26
-
04:48
-
04:44
-
04:41
-
04:40
-
04:31
-
03:56
-
03:46
-
02:41
-
00:56
-
00:40
- 1 апреля 2023
-
23:57
-
23:33
-
23:32
-
23:13
-
22:44
-
22:23
-
22:13
-
21:55
-
21:47
-
21:15
-
20:52
-
20:33
-
20:06
-
20:00
-
19:57
-
19:52
-
19:46
-
19:36
-
19:34
-
19:28
-
19:21
-
19:07
-
18:50
-
18:25
Партнерский контент