«Каролина» прервала серию из трёх поражений, всухую обыграв «Монреаль»

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).

Счёт в матче был открыт на седьмой минуте встречи — отличился Брэди Шей, выведя «Каролину» вперёд. В середине второго периода Пол Штястны удвоил преимущество в счёте, а до конца второго периода в ворота Сэма Монтембо влетела третья шайба — гол на свой счёт записал Себастьян Ахо.

Больше заброшенных шайб в этом матче зрители не уивдели.

Для «Монреаля» это поражение стало уже третьим подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейнй лиги. «Каролина» прервала серию из трёх поражений.