«Вся моя семья счастлива». Гущин прокомментировал свой первый гол в НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе» Данил Гущин поделился эмоциями от своего первого гола в НХЛ в своём первом матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (7:2).
«Передача Эрика Карлссона? Он, вероятно, лучший защитник в лиге прямо сейчас. Очень крутой, особенный момент для меня. Что сказали родители? Я ещё не проверял телефон. Но я думаю, они впечатлены. Думаю, вся моя семья сейчас счастлива», — сказал Гущин в эфире NBCS Sports California.
В двух предсезонных матчах за «акул» 21-летний Гущин забросил четыре шайбы, отметившись в одном из матчей хет-триком.
Гущин был выбран «Сан-Хосе» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2020 году под общим 76-м номером. Нынешний сезон Данил проводил в фарм-клубе «Сан-Хосе Шаркс» в чемпионате АХЛ — «Сан-Хосе Барракуда».
В 61 матче регулярного чемпионата АХЛ Гущин набрал 36 (16+20) очков при показателе полезности «-20».
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