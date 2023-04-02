Впервые за последние 34 года в НХЛ было забито пять хет-триков за игровой день регулярки

В сегодняшнем игровом дне НХЛ было сыграно 13 матчей. По их итогам было зафиксировано редкое событие. Сразу пять хоккеистов оформили хет-трики. Последний раз такое происходило 18 марта 1989 года.

Авторами хет-триков стали нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, форвард «Сан-Хосе» Ноа Грегор, снайпер «Бостона» Давид Пастрняк, нападающий «Баффало» Алекс Так и форвард «Флориды» Картер Вераге, который отметился покером в ворота «Коламбуса».

Впервые в истории НХЛ пять хоккеистов, оформивших хет-трики в один игровой день, не отметились результативными передачами.

Отметим, что Вераге стал лишь третьим игроком «Флориды», оформившим покер. Одним из них был российский нападающий Павел Буре, сделавший это дважды.