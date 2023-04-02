Впервые за последние 19 лет 60 российских хоккеистов приняли участие в сезоне НХЛ
Поделиться
Нападающий «Сан-Хосе» Данил Гущин дебютировал в НХЛ в матче с «Аризоной» (7:2) и отметился заброшенной шайбой в большинстве. Таким образом, впервые за последние 19 лет в сезоне НХЛ сыграли 60 российских хоккеистов, сообщает Quant Hockey.
21-летний Гущин стал 60-м россиянином, сыгравшим в НХЛ в текущем сезоне. Не менее одной игры в нынешнем сезоне провели 12 вратарей, 15 защитников и 33 нападающих. Этот результат является лучшим за последние 19 лет.
В предыдущий раз 60 и более российских хоккеистов в НХЛ провели как минимум один матч в сезоне-2003/2004. Рекордным показателем по числу россиян является сезон-2000/2001, когда сразу 72 российских игрока приняли участие в матчах НХЛ.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
- 2 апреля 2023
-
10:05
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:25
-
08:13
-
07:50
-
07:47
-
07:38
-
07:33
-
07:17
-
07:00
-
06:58
-
06:52
-
06:36
-
06:23
-
05:59
-
05:26
-
04:48
-
04:44
-
04:41
-
04:40
-
04:31
-
03:56
-
03:46
-
02:41
-
00:56
-
00:40
- 1 апреля 2023
-
23:57
-
23:33
-
23:32
-
23:13
-
22:44
Партнерский контент