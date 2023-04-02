Впервые за последние 19 лет 60 российских хоккеистов приняли участие в сезоне НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе» Данил Гущин дебютировал в НХЛ в матче с «Аризоной» (7:2) и отметился заброшенной шайбой в большинстве. Таким образом, впервые за последние 19 лет в сезоне НХЛ сыграли 60 российских хоккеистов, сообщает Quant Hockey.

21-летний Гущин стал 60-м россиянином, сыгравшим в НХЛ в текущем сезоне. Не менее одной игры в нынешнем сезоне провели 12 вратарей, 15 защитников и 33 нападающих. Этот результат является лучшим за последние 19 лет.

В предыдущий раз 60 и более российских хоккеистов в НХЛ провели как минимум один матч в сезоне-2003/2004. Рекордным показателем по числу россиян является сезон-2000/2001, когда сразу 72 российских игрока приняли участие в матчах НХЛ.

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