А. Белов: во втором матче с «Ак Барсом» будем уже в других физических и игровых кондициях

Защитник «Авангарда» Антон Белов оценил игру омского клуба в первом матче серии плей-офф финала Восточной конференции с «Ак Барсом» (2:3 ОТ, 0-1 в серии) и рассказал, какие изменения они произведут во втором матче серии.

«Первый период был сложным. Наверное, пауза сказалась. При первом пропущенном голе нам не повезло, было много рикошетов. Потом уже начали лучше входить в игру, исключили потери. Честно говоря, показалось, что перед второй шайбой «Ак Барса» наш гол наклёвывался. Но они убежали в контратаку, забили. Но никто не обещал, что будет легко. Серия будет длинной.

Каково было пропустить в начале овертайма? Вышли, сразу поддавили. Я так понимаю, они первым броском в овертайме забили. Чуть везения сказалось для них, мы на пустом месте пропустили. Ничего страшного не произошло, никакого криминала. В раздевалке поговорили и поняли – это финал конференции, мы можем играть, можем выигрывать. Верим в себя.

Какой позитив можно вынести из матча? Во-первых, будем уже в других физических и игровых кондициях. Во-вторых, добавим чуть больше нацеленности на ворота. Мы, наверное, чуть-чуть сегодня передерживали шайбу, когда могли бросать», – цитирует Белова Metaratings.ru.

Отметим, что в прошедшем матче «Авангарду» удалось отыграть две шайбы по ходу третьего периода, сравняв счёт за три секунды до конца. Второй матч серии состоится завтра, 3 апреля. Матч пройдёт в Казани и начнётся в 19:30 мск.