Экс-голкипер СКА сравнил вратарские бригады армейского дерби в финале Запада плей-офф

Бывший голкипер СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР 1987 года Сергей Черкас рассказал про голкиперов в армейском дерби в финале Западной конференции Кубка Гагарина.

«Рейдеборн сейчас играет очень хорошо. Большая заслуга шведа в том, что ЦСКА добрался до финала Западной конференции. Конечно, будет непросто его «пробить». Пауза, надеюсь, позволит основному вратарю СКА Николаеву восстановить силы, и у него будет возможность доказать, что он не просто не слабее голкипера ЦСКА, но ещё сильнее. Во многих матчах Николаев доказывал это.

Рейдеборн играет за ЦСКА так же хорошо, как Федотов в прошлом сезоне? Федотов играл в прошлом сезоне здорово. Но, поймите, нельзя говорить только о вратарях в матчах такого уровня. В плей-офф не может быть такого, что у тебя слабый голкипер, но очень сильная атака, и поэтому ты выиграешь. Или наоборот: если у тебя слабая атака, но сильный вратарь, ты одержишь победу. Нет! Если у тебя есть уязвимые места, это обязательно скажется, ты не сможешь добиться максимального результата.

Есть такие места у ЦСКА? Я скажу, что обе команды в боевой форме подходят к противостоянию, и только сама игра покажет, где у кого что хромает.

То, что обнажили противники СКА и ЦСКА в предыдущих раундах, это ещё не все проблемы команд, более сильный соперник вскроет новые? Естественно. ЦСКА показал «Локомотиву» способность играть в решающем матче на пятой скорости, реализовывать всё, что создаётся. Смотрите, шесть бросков по воротам — три гола. Каждый второй бросок — гол. Это же бешеная результативность. Необязательно наносить 50 бросков по воротам соперника, чтобы забросить пять шайб. Это показывает, что ЦСКА может собраться, добавить, играть результативно. Выиграть 5:0 у такой команды, как «Локомотив», непросто.

У ЦСКА ещё богатый опыт кубковых встреч? Конечно. Можно долго перечислять квалифицированных игроков, собранных в этой команде: Нестеров, Карнаухов, Плотников, Григоренко, Слепышев… Это ведущие мастера лиги. СКА обновился по сезону больше, и такого количества прошедших огонь и воду хоккеистов у него нет. Но там сильный коллектив. Посмотрим, чья игра окажется лучше», — цитирует Черкаса «РБ Спорт».

Напомним, первый матч в серии СКА — ЦСКА пройдёт сегодня, 2 апреля, в Санкт-Петербурге и начнётся в 17:00 мск.