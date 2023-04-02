СКА и ЦСКА объявили составы на первый матч финала Запада

Сегодня, 2 апреля, в Санкт-Петербурге пройдёт первый матч финальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ между СКА и ЦСКА.
Игра начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Состав ЦСКА:
Рейдеборн (Шарыченков);
Окулов — Каменев — Плотников, Классон — Нестеров;
Мамин — Соркин — Григоренко, Дыбленко — Диц;
Слепышев — Светлаков — Карнаухов, Провольнев — Сергеев;
Полтапов — Мингачёв — Абрамов, Брюквин — Макаров.
Состав СКА:
Николаев (Подъяпольский);
Гусев — Хуснутдинов — Яшкин, Педан — Ожиганов;
Жафяров — Глотов — Хайруллин, Никишин — Фальковский;
Зыков — Бардаков — Галимов, Камалов — Рукавишников;
Гребенщиков — Комаров — Поляков — Прохоркин, Коромыслов.
В сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встретятся в финале Запада. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина.
- 2 апреля 2023
-
16:15
-
16:10
-
16:05
-
15:51
-
15:39
-
15:10
-
14:50
-
14:20
-
14:00
-
13:45
-
13:15
-
12:52
-
12:20
-
12:00
-
11:50
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:25
-
10:05
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:25
-
08:13
-
07:50
-
07:47
-
07:38
-
07:33
-
07:17
-
07:00
-
06:58
-
06:52