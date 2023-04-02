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СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
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СКА и ЦСКА объявили составы на первый матч финала Запада

СКА и ЦСКА объявили составы на первый матч финала Запада
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Сегодня, 2 апреля, в Санкт-Петербурге пройдёт первый матч финальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ между СКА и ЦСКА.

Игра начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 1-й матч
02 апреля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Состав ЦСКА:

Рейдеборн (Шарыченков);
Окулов — Каменев — Плотников, Классон — Нестеров;
Мамин — Соркин — Григоренко, Дыбленко — Диц;
Слепышев — Светлаков — Карнаухов, Провольнев — Сергеев;
Полтапов — Мингачёв — Абрамов, Брюквин — Макаров.

Состав СКА:

Николаев (Подъяпольский);
Гусев — Хуснутдинов — Яшкин, Педан — Ожиганов;
Жафяров — Глотов — Хайруллин, Никишин — Фальковский;
Зыков — Бардаков — Галимов, Камалов — Рукавишников;
Гребенщиков — Комаров — Поляков — Прохоркин, Коромыслов.

В сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встретятся в финале Запада. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина.

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