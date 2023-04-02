СКА и ЦСКА объявили составы на первый матч финала Запада

Сегодня, 2 апреля, в Санкт-Петербурге пройдёт первый матч финальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ между СКА и ЦСКА.

Игра начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Состав ЦСКА:

Рейдеборн (Шарыченков);

Окулов — Каменев — Плотников, Классон — Нестеров;

Мамин — Соркин — Григоренко, Дыбленко — Диц;

Слепышев — Светлаков — Карнаухов, Провольнев — Сергеев;

Полтапов — Мингачёв — Абрамов, Брюквин — Макаров.

Состав СКА:

Николаев (Подъяпольский);

Гусев — Хуснутдинов — Яшкин, Педан — Ожиганов;

Жафяров — Глотов — Хайруллин, Никишин — Фальковский;

Зыков — Бардаков — Галимов, Камалов — Рукавишников;

Гребенщиков — Комаров — Поляков — Прохоркин, Коромыслов.

В сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встретятся в финале Запада. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина.