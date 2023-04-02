«Бостон» установил клубный рекорд по очкам за сезон

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Бостон Брюинз». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 4:3 (1:1, 1:0, 2:2).

После этой победы «Бостон» обновил клубный рекорд по очкам за сезон — 123. Рекорд НХЛ по числу очков за регулярный сезон принадлежит «Монреаль Канадиенс» (132 очка в 80 матчах, сезон-1976/1977). По числу побед – «Детройт Ред Уингз» (62 побед в сезоне-1995/1996) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (62 в сезоне-2018/2019).

Напомним, ранее «Бостон» после победы над «Коламбус Блю Джекетс» (2:1 ОТ) стал обладателем Кубка Президента. Он вручается команде, завершившей регулярный чемпионат НХЛ с наибольшим количеством очков.