«Бостон» установил клубный рекорд по очкам за сезон

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Бостон Брюинз». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 4:3 (1:1, 1:0, 2:2).
После этой победы «Бостон» обновил клубный рекорд по очкам за сезон — 123. Рекорд НХЛ по числу очков за регулярный сезон принадлежит «Монреаль Канадиенс» (132 очка в 80 матчах, сезон-1976/1977). По числу побед – «Детройт Ред Уингз» (62 побед в сезоне-1995/1996) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (62 в сезоне-2018/2019).
Напомним, ранее «Бостон» после победы над «Коламбус Блю Джекетс» (2:1 ОТ) стал обладателем Кубка Президента. Он вручается команде, завершившей регулярный чемпионат НХЛ с наибольшим количеством очков.
- 2 апреля 2023
-
17:45
-
17:27
-
17:10
-
16:51
-
16:32
-
16:15
-
16:10
-
16:05
-
15:51
-
15:39
-
15:10
-
14:50
-
14:20
-
14:00
-
13:45
-
13:15
-
12:52
-
12:20
-
12:00
-
11:50
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:25
-
10:05
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:25
-
08:13
-
07:50
-
07:47
-
07:38