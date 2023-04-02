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«Филадельфия» пропустит плей-офф третий сезон подряд

«Филадельфия» пропустит плей-офф третий сезон подряд
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Баффало Сэйбрз». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 6:3 (1:1, 4:1, 1:1).

После этого поражения «Флайерс» официально лишились шансов на участие в розыгрыше Кубка Стэнли. «Филадельфия» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 71 очко после 75 матчей. «Филадельфия» не вышла в плей-офф в третьем сезоне подряд.

Команда не попала в плей-офф НХЛ трижды подряд во второй раз в истории клуба. Антирекордный перерыв (пять сезонов) продолжался с 1990 по 1994 год.

В следующем матче «лётчики» сыграют в гостях с «Питтсбург Пингвинз» в ночь на 3 апреля (1:00 мск).

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