Летанг поделился ожиданиями от своего 1000-го матча в НХЛ

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг поделился ожиданиями от матча с «Филадельфией Флайерз» (3 апреля, 1:00 мск), который станет для 35-летнего игрока обороны 1000-м в Национальной хоккейной лиге.

«Никогда не думал, что доберусь до этой отметки. В детстве просто мечтаешь играть в НХЛ. По мере того как карьера продолжается, в голову приходят разные вещи. Что касается травм — не повезло, но это происходит однажды.

Малкин и Кросби тоже добрались до отметки в 1000 матчей, и у них тоже было немало травм. Так что я очень взволнован», — приводит слова Летанга журналист Мишель Крекиоло в своём «твиттере».

За 999 матчей в НХЛ Летанг забросил 154 шайбы и отдал 532 результативные передачи, набрав в общей сложности 686 очков. В составе «пингвинов» он является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).