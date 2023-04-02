Летанг поделился ожиданиями от своего 1000-го матча в НХЛ

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг поделился ожиданиями от матча с «Филадельфией Флайерз» (3 апреля, 1:00 мск), который станет для 35-летнего игрока обороны 1000-м в Национальной хоккейной лиге.
«Никогда не думал, что доберусь до этой отметки. В детстве просто мечтаешь играть в НХЛ. По мере того как карьера продолжается, в голову приходят разные вещи. Что касается травм — не повезло, но это происходит однажды.
Малкин и Кросби тоже добрались до отметки в 1000 матчей, и у них тоже было немало травм. Так что я очень взволнован», — приводит слова Летанга журналист Мишель Крекиоло в своём «твиттере».
За 999 матчей в НХЛ Летанг забросил 154 шайбы и отдал 532 результативные передачи, набрав в общей сложности 686 очков. В составе «пингвинов» он является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).
- 2 апреля 2023
-
17:45
-
17:27
-
17:10
-
16:51
-
16:32
-
16:15
-
16:10
-
16:05
-
15:51
-
15:39
-
15:10
-
14:50
-
14:20
-
14:00
-
13:45
-
13:15
-
12:52
-
12:20
-
12:00
-
11:50
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:25
-
10:05
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:25
-
08:13
-
07:50
-
07:47
-
07:38