«Он воин и никогда не сдаётся». Малкин — о 1000-м матче Летанга

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал игру своего одноклубника — защитника Криса Летанга. Напомним, игра с «Филадельфией Флайерз» (3 апреля, 1:00 мск) станет 1000-й для игрока обороны в НХЛ.

«Он воин. Он играет около 25 минут каждый матч. Он никогда не сдаётся и делает всё для победы: блокирует броски, играет в большинстве. Летанг просто хороший товарищ по команде. Он хорош в раздевалке. Да, у него было много травм, но он всегда возвращался, и на него можно положиться.

Летанг с нами здесь уже 17 лет, и мы все его любим. Этот год был для него действительно тяжёлым, но мы стараемся его поддерживать. Мне нравится, когда он улыбается», — приводит слова Малкина журналист Мишель Крекиоло в своём «твиттере».

За 999 матчей в НХЛ Летанг забросил 154 шайбы и отдал 532 результативные передачи, набрав в общей сложности 686 очков. В составе «пингвинов» он является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).