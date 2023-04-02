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Лафреньер забросил «Вашингтону» после красивой обводки защитника

Лафреньер забросил «Вашингтону» после красивой обводки защитника
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В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит матч регулярного сезона, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». После первого периода счёт 2:0 в пользу гостей.

На 16-й минуте первого периода преимущество гостей упрочил форвард Алекси Лафреньер с передачи Филипа Хитила. 21-летний нападающий «синерубашечников» в красивом стиле обыграл защитника «столичных» и отправил шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В текущем сезоне Лафреньер отметился 16 заброшенными шайбами и отдал 22 результативные передачи, набрав в общей сложности 37 очков.

Напомним, «Нью-Йорк Рейнджерс» с 99 очками после 76 встреч располагается на пятой позиции в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.

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