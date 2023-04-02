Гребенщиков — о голе в стиле Кучерова: сошла шайба, не сошла. Главное — зашла

Форвард СКА Святослав Гребенщиков прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3 ОТ) и рассказал про свою заброшенную шайбу.

«Когда так много овертаймов, нужно постараться без лишних потерь, ошибок сыграть. Больше от простого – набрасывать на ворота. Но много овертаймов – не отговорка, нужно всё равно играть в полную мощь, как мы и делали. Ребята молодцы, все достойно выступили. Главное — не унывать, думаю, у нас всё будет хорошо.

Шесть овертаймов в матче «СКА-Нева» с «Динамо» — это всё-таки Высшая лига, немного кто следил за теми играми, немного кто знал, поэтому особо никто не вспоминал [что я тогда забросил победную шайбу]. Нужно для себя решить, что неважно, сколько будет периодов, забыть об усталости, играть, заниматься своим делом. Ребята здорово друг друга поддерживали, хорошая лавка была, в раздевалке все дружно сплотились. Все молодчики, с характером, были замотивированы.

Во втором периоде добавили в скорости, давлении, больше держали шайбу в чужой зоне, это дало свои плоды. Надо навязывать свою игру, и голы будут. Мой гол? Скажу так: главное, шайба оказалась в воротах. И неважно, сошла она или не сошла. Главное – зашла, пересекла линию. Значит, всё правильно было сделано.

После такого матча уже нет места «обидно, не обидно». Не расстраиваемся, держим удар, вся серия ещё впереди», — передаёт слова Гребенщикова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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