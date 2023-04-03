Летанг повторил достижение Малкина и Кросби в «Питтсбурге»
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Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг в матче с «Филадельфией Флайерз» проводит свой 1000-й матч в Национальной хоккейной лиге.
Канадский хоккеист стал третьим действующим игроком «Питтсбурга», который сыграл 1000 матчей за клуб. Ранее 1000 матчей за клуб проводили российский нападающий Евгений Малкин и Сидни Кросби.
Благодаря этому «Питтсбург» стал второй командой в истории НХЛ, имевшей в своём составе одновременно трёх человек с 1000 матчами за клуб. Ранее это достижение покорилось «Лос-Анджелес Кингз».
В нынешнем сезоне НХЛ Летанг принял участие в 59 матчах, в которых записал в свой актив 10 голов и сделал 26 результативных передач.
Всего за карьеру в НХЛ на счету канадца 154 гола и 532 результативные передачи.
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