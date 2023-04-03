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Евгений Малкин получил 28 минут штрафа. Его удалили до конца матча за крик на арбитра

Евгений Малкин получил 28 минут штрафа. Его удалили до конца матча за крик на арбитра
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Недавно завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча проходила в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин по ходу матча получил 28 минут штрафа. В ходе встречи во втором периоде россиянин заработал три малых штрафа подряд. Когда в начале третьего периода Евгения отправили в штрафной бокс в четвёртый раз, он принялся кричать на главного арбитра встречи, из-за чего получил двойной дисциплинарный штраф (2+10+10) и был отправлен в раздевалку. В итоге в пассиве Малкина в игре с «Филадельфией» 28 минут штрафного времени.

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Напомним, Малкин по ходу встречи отметился двумя ассистами.

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