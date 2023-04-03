Евгений Малкин превзошёл результат Дага Уэйта по голевым передачам за карьеру в НХЛ

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча проходила в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами, первая из которых стала для воспитанника магнитогорского хоккея 756-й за карьеру в НХЛ. 36-летний нападающий вышел на 45-е место в истории лиги по этому показателю, превзойдя результат Дага Уэйта (755). Сейчас на счету Малкина уже 757 голевых передач, и ближайшей целью для него является показатель форварда «Вашингтона» Никласа Бекстрёма (759).

В нынешнем сезоне Малкин принял участие в 77 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 80 (25+55) очков при показателе полезности "-8" и 82 минутах штрафного времени.