Евгений Малкин превзошёл результат Дага Уэйта по голевым передачам за карьеру в НХЛ

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча проходила в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами, первая из которых стала для воспитанника магнитогорского хоккея 756-й за карьеру в НХЛ. 36-летний нападающий вышел на 45-е место в истории лиги по этому показателю, превзойдя результат Дага Уэйта (755). Сейчас на счету Малкина уже 757 голевых передач, и ближайшей целью для него является показатель форварда «Вашингтона» Никласа Бекстрёма (759).
В нынешнем сезоне Малкин принял участие в 77 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 80 (25+55) очков при показателе полезности "-8" и 82 минутах штрафного времени.
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