Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Малкин превзошёл результат Дага Уэйта по голевым передачам за карьеру в НХЛ

Евгений Малкин превзошёл результат Дага Уэйта по голевым передачам за карьеру в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча проходила в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами, первая из которых стала для воспитанника магнитогорского хоккея 756-й за карьеру в НХЛ. 36-летний нападающий вышел на 45-е место в истории лиги по этому показателю, превзойдя результат Дага Уэйта (755). Сейчас на счету Малкина уже 757 голевых передач, и ближайшей целью для него является показатель форварда «Вашингтона» Никласа Бекстрёма (759).

В нынешнем сезоне Малкин принял участие в 77 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 80 (25+55) очков при показателе полезности "-8" и 82 минутах штрафного времени.

Материалы по теме
Видео
Евгений Малкин получил 28 минут штрафа. Его удалили до конца матча за крик на арбитра
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023