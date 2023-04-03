Панарин делит третье место среди крайних форвардов НХЛ по числу сезонов с 60+ передачами

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в матче с «Вашингтон Кэпиталз» отметился тремя результативными передачами.

Теперь на счету 31-летнего форварда 62 ассиста в сезоне. Это третий сезон Панарина, когда он набирал 60+ передач. По этому показателю российский нападающий делит третье место в списке крайних нападающих в первые восемь сезонов в НХЛ, сообщает StatsCentre в своём «твиттере». Кроме Артемия, три сезона с 60+ ассистами набирали Яри Курри, Марк Рекки, Митчелл Марнер. На втором месте — Яромир Ягр с четырьмя такими сезонами, лидер Ги Лафлёр — с пятью.

Напомним, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился матч регулярного сезона НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу со счётом 5:2 одержали гости.