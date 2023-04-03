28 минут штрафа в матче с «Филадельфией» — личный антирекорд Малкина

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин по ходу матча с «Филадельфией Флайерз» получил 28 минут штрафа. Во втором периоде россиянин заработал три малых штрафа подряд. Когда в начале третьего периода Евгения отправили в штрафной бокс в четвёртый раз, он принялся кричать на главного арбитра встречи, из-за чего получил двойной дисциплинарный штраф (2+10+10) и был отправлен в раздевалку.

Как сообщает Statmuse, 28 штрафных минут — личный антирекорд Малкина. До этого Евгений максимум набирал 16 минут в 2014 году.

Также Малкин обновил рекорд по числу штрафных минут (1090 в 1058 играх) в истории «Питтсбурга», сообщает Quant Hockey.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча проходила в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.