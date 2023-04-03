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«Каких собраний только ни было». Воробьёв рассказал об общении с легионерами «Металлурга»

«Каких собраний только ни было». Воробьёв рассказал об общении с легионерами «Металлурга»
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Илья Воробьёв, отправленный в отставку с поста главного тренера магнитогорского «Металлурга», рассказал об общении с легионерами клуба.

«Иностранцы тоже недостаточно были мотивированы? По-разному. У Карри сезон вообще не задался, у него было четыре травмы, и довольно серьёзные. Лайпсик и Майе были лучше, но до того уровня, который они показывали в прошлом году, недотянули. Общался. Были индивидуальные собрания с каждым, были собрания по звеньям. Каких только ни было. Менталитет у них немножко другой. Я с ним знаком, с их менталитетом», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

В текущем сезоне магнитогорский клуб под руководством Воробьёва в семиматчевой серии первого раунда обыграл «Автомобилист», а затем всухую уступил в серии полуфинала Восточной конференции КХЛ омскому «Авангарду».

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