«Каких собраний только ни было». Воробьёв рассказал об общении с легионерами «Металлурга»

Илья Воробьёв, отправленный в отставку с поста главного тренера магнитогорского «Металлурга», рассказал об общении с легионерами клуба.
«Иностранцы тоже недостаточно были мотивированы? По-разному. У Карри сезон вообще не задался, у него было четыре травмы, и довольно серьёзные. Лайпсик и Майе были лучше, но до того уровня, который они показывали в прошлом году, недотянули. Общался. Были индивидуальные собрания с каждым, были собрания по звеньям. Каких только ни было. Менталитет у них немножко другой. Я с ним знаком, с их менталитетом», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
В текущем сезоне магнитогорский клуб под руководством Воробьёва в семиматчевой серии первого раунда обыграл «Автомобилист», а затем всухую уступил в серии полуфинала Восточной конференции КХЛ омскому «Авангарду».
- 3 апреля 2023
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