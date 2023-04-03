СКА сыграл самый долгий первый матч серии розыгрышей Кубка Гагарина, сообщает официальный сайт армейцев.

Встреча с ЦСКА (2:3 3ОТ) завершилась на отметке 102.24. Ранее в первом матче серии армейцы десять раз играли дополнительное время. Самый длительный овертайм прошёл 8 марта 2017 года СКА – «Динамо» (Москва), тогда в момент гола динамовца Максима Карпова на табло было зафиксировано время 77.49.

Вторая игра в серии состоится 4 апреля в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 мск. Следующие игры пройдут 6, 8, в случае необходимости — 10, 12, 14 апреля 2023 года.

Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встречаются в финале Запада.