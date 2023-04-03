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СКА сыграл самый долгий первый матч серии розыгрышей Кубка Гагарина

СКА сыграл самый долгий первый матч серии розыгрышей Кубка Гагарина
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СКА сыграл самый долгий первый матч серии розыгрышей Кубка Гагарина, сообщает официальный сайт армейцев.

Встреча с ЦСКА (2:3 3ОТ) завершилась на отметке 102.24. Ранее в первом матче серии армейцы десять раз играли дополнительное время. Самый длительный овертайм прошёл 8 марта 2017 года СКА – «Динамо» (Москва), тогда в момент гола динамовца Максима Карпова на табло было зафиксировано время 77.49.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 1-й матч
02 апреля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Мамин (Григоренко, Диц) – 01:04 (5x5)   1:1 Гребенщиков (Комаров, Педан) – 23:34 (5x5)   2:1 Никишин (Гусев, Хуснутдинов) – 26:16 (5x5)   2:2 Каменев (Нестеров, Диц) – 57:53 (6x5)   2:3 Нестеров (Григоренко, Мамин) – 102:24 (5x5)

Вторая игра в серии состоится 4 апреля в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 мск. Следующие игры пройдут 6, 8, в случае необходимости — 10, 12, 14 апреля 2023 года.

Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встречаются в финале Запада.

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