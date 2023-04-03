«Чайка» переиграла «Локо» и вышла вперёд в серии — 1-0

В Ярославле на стадионе «Локомотив» закончился первый матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Молодёжной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Локо» принимал нижегородскую «Чайку». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0).

На 15-й минуте Василий Атанасов с передачи Павла Волокитина вывел нижегородцев вперёд. На 32-й минуте Илья Роговский сравнял счёт. На 35-й минуте Алексей Кожевников вывел вперёд уже ярославцев. Через полторы минуты Александр Пелевин восстановил равенство в счёте — 2:2. На 56-й минуте Даниил Омелюсик забил третий в ворота «Локо».

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу нижегородцев. Следующий матч пройдёт завтра, 4 апреля. Команды вновь сыграют в Ярославле.