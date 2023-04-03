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«Чайка» переиграла «Локо» и вышла вперёд в серии — 1-0

«Чайка» переиграла «Локо» и вышла вперёд в серии — 1-0
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В Ярославле на стадионе «Локомотив» закончился первый матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Молодёжной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Локо» принимал нижегородскую «Чайку». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0).

МХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
03 апреля 2023, понедельник. 18:30 МСК
Локо
Ярославль
Окончен
2 : 4
Чайка
Нижний Новгород
0:1 Атанасов (Волокитин) – 14:02 (5x5)   1:1 Роговский (Кожевников) – 31:08 (5x5)   2:1 Кожевников (Карпов, Коростелёв) – 34:26 (5x5)   2:2 Пелевин (Мисников, Атанасов) – 35:58 (5x5)   2:3 Омелюсик (Атанасов) – 55:47 (5x5)   2:4 Мисников (Атанасов, Уткин) – 59:52 (en)

На 15-й минуте Василий Атанасов с передачи Павла Волокитина вывел нижегородцев вперёд. На 32-й минуте Илья Роговский сравнял счёт. На 35-й минуте Алексей Кожевников вывел вперёд уже ярославцев. Через полторы минуты Александр Пелевин восстановил равенство в счёте — 2:2. На 56-й минуте Даниил Омелюсик забил третий в ворота «Локо».

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу нижегородцев. Следующий матч пройдёт завтра, 4 апреля. Команды вновь сыграют в Ярославле.

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