Голкипер Серебряков объяснил, почему подписал с «Адмиралом» новый контракт

Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков объяснил, почему подписал с дальневосточным клубом новый контракт.

«До плей-офф нам ничего не предлагали, на эту тему не разговаривали. Потом, во время плей-офф, завели небольшой разговор. Но я сразу сказал, что все основные переговоры — только после плей-офф.

Конечно, интерес со стороны других команд был. Но не забывайте, что я ограниченно свободный агент, и так просто ничего не делается. «Адмирал» владел моими правами, поэтому мы решили договориться», — сказал Серебряков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Напомним, в нынешнем плей-офф «Адмирал» дошёл до полуфинала Восточной конференции плей-офф КХЛ. Дальневосточная команда в первом раунде переиграла «Салават Юлаев» (4-2), но затем уступила «Ак Барсу» (2-4).

Полное интервью можно прочитать сегодня на «Чемпионате».