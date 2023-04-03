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Защитник «Питтсбурга» ответил на вопрос, побьёт ли Овечкин рекорд Уэйна Гретцки

Защитник «Питтсбурга» ответил на вопрос, побьёт ли Овечкин рекорд Уэйна Гретцки
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Российский защитник «Питтсбург Пингвинз» Дмитрий Куликов ответил на вопрос, побьёт ли нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин великий рекорд легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ. Кроме того, хоккеист «пингвинов» рассказал, удивлён ли тем, что 37-летний капитан «столичных» может забить 50 голов в нынешнем чемпионате.

«Удивлён ли, что он в 37 лет идёт на сезон в 50 шайб и побьёт рекорд Гретцки? Думаю, побьёт. И я вообще не удивлён. Он всегда много забивал и постоянно жёстко играет. Овечкин всегда действует без прокатов, не проезжает мимо и охотно идёт в борьбу. Короче, с огнём играет в каждом матче, в каждой смене», — приводит слова Куликова «Матч ТВ».

Отметим, что Овечкин провёл 71 встречу в текущем чемпионате и забил 42 гола. Россиянин отстаёт от Гретцки на 42 шайбы (822 против 894).

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