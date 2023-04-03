Защитник «Питтсбурга» ответил на вопрос, побьёт ли Овечкин рекорд Уэйна Гретцки

Российский защитник «Питтсбург Пингвинз» Дмитрий Куликов ответил на вопрос, побьёт ли нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин великий рекорд легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ. Кроме того, хоккеист «пингвинов» рассказал, удивлён ли тем, что 37-летний капитан «столичных» может забить 50 голов в нынешнем чемпионате.

«Удивлён ли, что он в 37 лет идёт на сезон в 50 шайб и побьёт рекорд Гретцки? Думаю, побьёт. И я вообще не удивлён. Он всегда много забивал и постоянно жёстко играет. Овечкин всегда действует без прокатов, не проезжает мимо и охотно идёт в борьбу. Короче, с огнём играет в каждом матче, в каждой смене», — приводит слова Куликова «Матч ТВ».

Отметим, что Овечкин провёл 71 встречу в текущем чемпионате и забил 42 гола. Россиянин отстаёт от Гретцки на 42 шайбы (822 против 894).