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Защитник «Питтсбурга» рассказал, дают ли специальные задания против Овечкина в большинстве

Защитник «Питтсбурга» рассказал, дают ли специальные задания против Овечкина в большинстве
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Российский защитник «Питтсбург Пингвинз» Дмитрий Куликов рассказал, дают ли хоккеистам специальные задания против нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина при игре в меньшинстве. Капитан «столичных» практически всё время проводит в своём «офисе» — левом круге вбрасывания.

«Против Овечкина в большинстве специальное задание дают? Нападающим говорят, чтобы они рядом с Александром стояли. А так больше ничего не сделаешь против него. Ещё броски от него блокировать (смеётся). Он же никуда не едет при розыгрыше большинства, на одном месте стоит, поэтому к нему одного игрока ставят. пятёрка же из пяти игроков состоит, верно? Вот и получается, что там игра «четыре на три» идёт.

Со стороны болельщикам может показаться, что фишку Овечкина за столько лет можно было бы и раскрыть? Там ещё четыре человека находятся, и за ними тоже смотреть надо. Обороняющаяся команда увлекается, следит за остальными, сдерживает их, а потом… бам, и он один остаётся. Так и получается, что забрасывает.

Понятно, что задача за ним следить, но другие игроки тоже хорошо разыгрывают. У «Вашингтона» два хоккеиста располагаются по бортам, а их передачи могут пройти между ног сразу у троих соперников. Евгений Кузнецов, Никлас Бекстрём — такие мастера, что их пас пройдёт через клюшку, под клюшкой, даже в дырку в коньке попадут. Вот так и получается, что Овечкина выводят под бросок», — приводит слова Куликова «Матч ТВ».

Отметим, что в нынешнем сезоне Овечкин забросил 42 шайбы. Россиянин забил 14 голов в большинстве в текущем регулярном чемпионате. Хоккеист по этому показателю входит в топ-15 нынешнего сезона НХЛ.

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