Павел Дорофеев эффектно реализовал буллит в матче с «Миннесотой»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:3 после серии буллитов.

Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев провёл весьма результативный для себя матч. Форвард оформил свой первый дубль в карьере в НХЛ. Также на его счету шикарно реализованный буллит.

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У хозяев в этой встрече забивали Брэндон Дюхайм, Йон Клингберг, а также Мэтт Болди. У гостей забивал ещё и Киган Колесар.

Таким образом, основное время матча завершилось вничью — 3:3. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались гости. Решающий бросок реализовал Райлли Смит.