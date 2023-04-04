Павел Дорофеев эффектно реализовал буллит в матче с «Миннесотой»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:3 после серии буллитов.
Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев провёл весьма результативный для себя матч. Форвард оформил свой первый дубль в карьере в НХЛ. Также на его счету шикарно реализованный буллит.
У хозяев в этой встрече забивали Брэндон Дюхайм, Йон Клингберг, а также Мэтт Болди. У гостей забивал ещё и Киган Колесар.
Таким образом, основное время матча завершилось вничью — 3:3. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались гости. Решающий бросок реализовал Райлли Смит.
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