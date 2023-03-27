Этот 22-летний парень появился из ниоткуда и сразу начал разрывать лигу за одну из сильнейших команд сезона.

«Пора осознать, что Дорофеев — лучший игрок в истории». НХЛ в экстазе от молодого русского

Он неспешно въезжает в зону «Эдмонтона». После рикошета останавливает шайбу перед воротами. Тратит долю секунды, чтобы прицелиться. И бросает так, что один из лучших голкиперов сезона Стюарт Скиннер просто разводит руками. Это гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Именно так 22-летний нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев отпраздновал свой 10-й матч в нынешнем сезоне — и 12-й вообще в НХЛ.

«Четыре слова: Павел Чёрт-Возьми-Дорофеев», — отреагировала пресс-служба «Вегаса».

«И ещё четыре: будущий обладатель «Конн Смайта», — дополнил болельщик.

За многочисленными рекордами старожилов НХЛ Александра Овечкина и Евгения Малкина, а также достижениями молодых звёзд лиги Кирилла Капризова, Андрея Кузьменко, Кирилла Марченко незаслуженно остаётся в тени небывалый прогресс форварда «Вегаса». Дорофеев, как кажется, взялся из ниоткуда и сразу начал разрывать НХЛ. Причём не где-то в стане аутсайдера — в составе лидера Западной конференции и четвёртой команды лиги по количеству очков прямо сейчас!

Примечателен вот какой факт: российский нападающий дебютировал ещё в прошлом сезоне, сыграв два матча и не показав ничего выдающегося — ноль очков. Таким же запомнилось (а вернее, совсем не запомнилось) его появление в нынешнем чемпионате — три матча без очков в конце декабря 2022 года, после чего его вернули в АХЛ.

А потом в карьере Дорофеева наступил март. С приходом весны россиянина подтянули к основе — и форвард сразу начал зажигать. 1+1 в первом матче после возвращения с «Сент-Луисом», включая победный гол. Победная шайба во встрече с «Коламбусом». Победный гол в матче с «Ванкувером»! И в сумме пять шайб и две результативные передачи в семи встречах. Дорофеев лишь дважды уходил со льда без очков.

Ну, а ещё на его счету лучший результат в команде по количеству очков при игре в большинстве за последние 10 матчей — по три с Филом Кесселом и Ши Теодором.

«Всем пора осознать, что Павел Дорофеев — лучший игрок НХЛ всех времён», — восторженно описал выступление 22-летнего нападающего журналист Sportsnet Натан «Грэйв» Грэвитех.

Примечательно и то, что этот молодой россиянин был выбран только в третьем раунде драфта в 2019 году. Дорофеев ушёл лишь под 79-м номером.

«Он один из ребят в моём списке «Должны были уйти в первом раунде, но этого не случилось», — написал всё тот же Грэвитех.

А ещё в далёком 2019-м журналист Апрон Басу называл Павла своим фаворитом и любимчиком драфта. Что ж, обозреватель что-то знал!

Фанаты также в восторге от этого неожиданно появившегося и начавшего разрывать нападающего. Ему уже выписывают новые прозвища — «Забифеев», «Павел Дацюфеев».

«Я здесь, чтобы спасти вас от ещё одного кошмарного большинства», — написал болельщик, приложив фотографию Дорофеева.

«Что за юный король?»

«Боже мой, этот новичок кричит о своём потенциале».

Что ж, будем надеяться, что это не временная вспышка, а уверенная заявка на становление суперзвездой уже в будущем сезоне (а может, уже и в нынешнем плей-офф!). Даже если кто-нибудь из российских легенд не проберётся в розыгрыш Кубка Стэнли — не будем указывать пальцем, — нам обязательно будет за кем понаблюдать!