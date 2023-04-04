«Аризона» потерпела сокрушительное поражение от «Сиэтла», Просветов пропустил 8 шайб

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Ванкувер Кэнакс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 8:1.

Уже на пятой минуте счёт открыл Джордан Эберле. На 16-й минуте преимущество удвоил Джаред Макканн.

Лоусон Круз ответил голом на 25-й минуте. На 32-й минуте за хозяев забил Карсон Суси. Спустя три минуты Макканн оформил дубль.

На 42-й минуте забил Уильям Борген. Оливер Бьёркстранд поразил ворота гостей на 52-й минуте. Спустя шесть минут отличился Морган Гики. А итоговый счёт на табло установил Райан Донато на последней минуте игры.

Ворота гостей защищал российский голкипер Иван Просветов. Он совершил 24 сейва.