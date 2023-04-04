Робертсон повторил рекорд «Далласа» по количеству очков, набранных за три матча подряд

Нападающий «Даллас Старз» Джейсон Робертсон забросил шайбу и сделал ассистентский хет-трик во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз».
Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», американский форвард повторил рекорд «шерифов». Робертсон, набрав четыре очка, суммарно довёл свой бомбардирский счёт до 10 очков в последних трёх встречах. В матче с «Аризоной Койотс» 1 апреля Робертсон также набрал четыре (1+3) очка, с «Колорадо Эвеланш» — два (0+2). Таким образом, Джейсон повторил рекорд «Далласа» по количеству очков, набранных в трёх встречах подряд в рамках одного сезона. Ранее это достижение делили Джейми Бенн (сезон-2014/2015) и Тайлер Сегин (сезон-2018/2019).
Напомним, в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:1.
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