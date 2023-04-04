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Робертсон повторил рекорд «Далласа» по количеству очков, набранных за три матча подряд

Робертсон повторил рекорд «Далласа» по количеству очков, набранных за три матча подряд
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Нападающий «Даллас Старз» Джейсон Робертсон забросил шайбу и сделал ассистентский хет-трик во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз».

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2023, вторник. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Хинц (Робертсон, Павелски) – 04:21 (5x5)   2:0 Миллер (Факса, Гленденинг) – 32:31 (5x5)   3:0 Павелски (Хейсканен, Робертсон) – 36:07 (5x4)   4:0 Робертсон (Хейсканен, Бенн) – 48:29 (5x4)   5:0 Сегин (Робертсон, Сутер) – 54:23 (5x5)   5:1 Фут – 55:10 (5x5)

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», американский форвард повторил рекорд «шерифов». Робертсон, набрав четыре очка, суммарно довёл свой бомбардирский счёт до 10 очков в последних трёх встречах. В матче с «Аризоной Койотс» 1 апреля Робертсон также набрал четыре (1+3) очка, с «Колорадо Эвеланш» — два (0+2). Таким образом, Джейсон повторил рекорд «Далласа» по количеству очков, набранных в трёх встречах подряд в рамках одного сезона. Ранее это достижение делили Джейми Бенн (сезон-2014/2015) и Тайлер Сегин (сезон-2018/2019).

Напомним, в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:1.

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