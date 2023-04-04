Вратарь «Миннесоты» высказался о голе Дорофеева за 35 секунд до конца третьего периода

Шведский голкипер «Миннесоты Уайлд» Филип Густавссон прокомментировал гол российского нападающего «Вегас Голден Найтс» Павла Дорофеева в матче регулярного чемпионата НХЛ. Форвард отличился за 35 секунд до завершения третьего периода и сравнял счёт при игре «шесть на пять». «Вегас» в итоге одержал победу в серии буллитов.
«Нельзя никого винить в отсутствии стараний. Все пытаются блокировать удары и прикрыть своих оппонентов. Иногда ты теряешь соперника. Их шесть, а нас пятеро, и ты где-нибудь потеряешь игрока. Он [Дорофеев] оказался на ударной позиции и нашёл щель», — приводит слова Густавссона официальный сайт НХЛ.
Отметим, что Дорофеев оформил дубль — впервые в карьере. Кроме того, россиянин реализовал свою попытку в серии буллитов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
- 4 апреля 2023
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