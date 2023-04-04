Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Миннесоты» высказался о голе Дорофеева за 35 секунд до конца третьего периода

Вратарь «Миннесоты» высказался о голе Дорофеева за 35 секунд до конца третьего периода
Аудио-версия:
Комментарии

Шведский голкипер «Миннесоты Уайлд» Филип Густавссон прокомментировал гол российского нападающего «Вегас Голден Найтс» Павла Дорофеева в матче регулярного чемпионата НХЛ. Форвард отличился за 35 секунд до завершения третьего периода и сравнял счёт при игре «шесть на пять». «Вегас» в итоге одержал победу в серии буллитов.

«Нельзя никого винить в отсутствии стараний. Все пытаются блокировать удары и прикрыть своих оппонентов. Иногда ты теряешь соперника. Их шесть, а нас пятеро, и ты где-нибудь потеряешь игрока. Он [Дорофеев] оказался на ударной позиции и нашёл щель», — приводит слова Густавссона официальный сайт НХЛ.

Отметим, что Дорофеев оформил дубль — впервые в карьере. Кроме того, россиянин реализовал свою попытку в серии буллитов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Материалы по теме
Форвард «Вегаса»: был шокирован тем, что Дорофеев пропустил прошлый матч, он не растерялся
Материалы по теме
«Пора осознать, что Дорофеев — лучший игрок в истории». НХЛ в экстазе от молодого русского
«Пора осознать, что Дорофеев — лучший игрок в истории». НХЛ в экстазе от молодого русского
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023