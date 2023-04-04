Поиски отца Матвея Мичкова прекращены, он погиб

Отец российского нападающего «Сочи» Матвея Мичкова, Андрей Мичков, найден. Мужчина погиб.

«Поиски Андрея Мичкова прекращены. Он найден, погиб.

Хоккейный клуб «Сочи» приносит искренние соболезнования родным и близким Андрея Владиславовича Мичкова. Клуб окажет семье Матвея Мичкова всю необходимую помощь», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале «Сочи».

Напомним, сегодня, 4 апреля, стало известно о пропаже 51-летнего мужчины. По сообщениям источника в ХК «Сочи», два дня назад, 2 апреля, Мичков-старший вышел из съёмной квартиры около 21:00. С тех пор его больше не видели. К поискам отца 18-летнего нападающего «Сочи» были подключены поисковый отряд «ЛизаАлерт» и правоохранительные органы.

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