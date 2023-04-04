Поиски отца Матвея Мичкова прекращены, он погиб
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Отец российского нападающего «Сочи» Матвея Мичкова, Андрей Мичков, найден. Мужчина погиб.
«Поиски Андрея Мичкова прекращены. Он найден, погиб.
Хоккейный клуб «Сочи» приносит искренние соболезнования родным и близким Андрея Владиславовича Мичкова. Клуб окажет семье Матвея Мичкова всю необходимую помощь», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале «Сочи».
Напомним, сегодня, 4 апреля, стало известно о пропаже 51-летнего мужчины. По сообщениям источника в ХК «Сочи», два дня назад, 2 апреля, Мичков-старший вышел из съёмной квартиры около 21:00. С тех пор его больше не видели. К поискам отца 18-летнего нападающего «Сочи» были подключены поисковый отряд «ЛизаАлерт» и правоохранительные органы.
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