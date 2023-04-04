Светлаков вышел на первое место ЦСКА по сыгранным матчам в Кубке Гагарина

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит второй матч в рамках финальной серии Западной конференции. СКА принимает на своём льду ЦСКА. Идёт третий период, счёт 1:1.
Нападающий москвичей Андрей Светлаков проводит свой 112-й матч в составе ЦСКА. 26-летний форвард стал лидером по этому показателю среди игроков клуба из Москвы, сообщает телеграм-канал команды. Светлаков обошёл Сергея Андронова, на счету которого 111 встреч за армейцев.
В текущем розыгрыше Кубка Гагарина Светлаков сыграл 15 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач. В регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги на счету Андрея 68 встреч, в которых он набрал 27 (11+16) результативных баллов.
«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию матча.
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