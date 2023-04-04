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СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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Светлаков вышел на первое место ЦСКА по сыгранным матчам в Кубке Гагарина

Светлаков вышел на первое место ЦСКА по сыгранным матчам в Кубке Гагарина
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В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит второй матч в рамках финальной серии Западной конференции. СКА принимает на своём льду ЦСКА. Идёт третий период, счёт 1:1.

Нападающий москвичей Андрей Светлаков проводит свой 112-й матч в составе ЦСКА. 26-летний форвард стал лидером по этому показателю среди игроков клуба из Москвы, сообщает телеграм-канал команды. Светлаков обошёл Сергея Андронова, на счету которого 111 встреч за армейцев.

В текущем розыгрыше Кубка Гагарина Светлаков сыграл 15 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач. В регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги на счету Андрея 68 встреч, в которых он набрал 27 (11+16) результативных баллов.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 2-й матч
04 апреля 2023, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Светлаков (Слепышев, Диц) – 16:17 (5x3)   1:1 Зыков (Ожиганов, Жафяров) – 34:31 (5x4)   2:1 Воробьёв (Никишин, Хайруллин) – 48:39 (5x5)
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