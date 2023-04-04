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Главный тренер ЦСКА Фёдоров рассказал о состоянии Плотникова, получившего травму

Главный тренер ЦСКА Фёдоров рассказал о состоянии Плотникова, получившего травму
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после поражения от СКА (1:2) в рамках финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина рассказал о состоянии форварда москвичей Сергея Плотникова, который получил повреждение в эпизоде с Дмитрием Яшкиным.

«Пока не знаю информации по Плотникову, не успел переговорить с докторами. Думаем, будет всё в порядке. Надеемся, что в следующей игре увидим его на льду.

Все ребята и с нашей стороны, и со стороны СКА старались играть в тело, нормальный плей-оффный хоккей. Где-то больше, где-то меньше, но мне не показалось, что с Плотниковым – персональная история», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Следующий матч в финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» 6 апреля. Встреча начнётся в 19:30 мск.

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