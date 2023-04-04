«Не ко мне вопрос, все всё видели». Фёдоров — об удалениях ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после поражения от СКА (1:2) в рамках финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина рассказал об удалениях москвичей в матче.

«Большое количество удалений? Не ко мне вопрос. Все всё видели», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В матче ЦСКА заработал 12 минут штрафа. Хозяева получили восемь минут.

Следующий матч в финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» 6 апреля. Встреча начнётся в 19:30 мск.

Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встречаются в финале Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина.