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Два очка Алексея Торопченко помогли «Сент-Луису» одолеть «Филадельфию»

Два очка Алексея Торопченко помогли «Сент-Луису» одолеть «Филадельфию»
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

На шестой минуте счёт голам открыл Джордан Кайру после паса Брэндона Саада. Тайлер Питлик на 26-й минуте удвоил преимущество хозяев после передач российского нападающего Алексея Торопченко и Натана Уокера. Спустя три минуты забил и Джастин Фолк. Ассистировали ему Сэмми Бле и Ник Ледди.

На 46-й минуте одну заброшенную шайбу отыграл Джеймс ван Римсдайк. Ник Силер и Скотт Лотон стали авторами голевых передач. На 52-й минуте Морган Фронт забил после пасов Уэйда Эллисона и Кэма Йорка. За 30 секунд до сирены забил и сам Торопченко. Джастин Фолк и Брэйден Шенн ассистировали ему.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2023, среда. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кайру (Саад) – 05:53 (5x5)   2:0 Питлик (Торопченко, Уокер) – 25:04 (5x5)   3:0 Фолк (Бле, Ледди) – 28:26 (5x5)   3:1 ван Римсдайк (Силер, Лотон) – 45:51 (5x5)   3:2 Фрост (Йорк) – 51:43 (5x5)   4:2 Торопченко (Фолк, Шенн) – 59:28 (en)
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