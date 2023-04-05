Два очка Алексея Торопченко помогли «Сент-Луису» одолеть «Филадельфию»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
На шестой минуте счёт голам открыл Джордан Кайру после паса Брэндона Саада. Тайлер Питлик на 26-й минуте удвоил преимущество хозяев после передач российского нападающего Алексея Торопченко и Натана Уокера. Спустя три минуты забил и Джастин Фолк. Ассистировали ему Сэмми Бле и Ник Ледди.
На 46-й минуте одну заброшенную шайбу отыграл Джеймс ван Римсдайк. Ник Силер и Скотт Лотон стали авторами голевых передач. На 52-й минуте Морган Фронт забил после пасов Уэйда Эллисона и Кэма Йорка. За 30 секунд до сирены забил и сам Торопченко. Джастин Фолк и Брэйден Шенн ассистировали ему.
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