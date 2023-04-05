«Сиэтл» обыграл «Ванкувер», у Андрея Кузьменко одна голевая передача

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Ванкувер Кэнакс» принимал «Сиэтл Кракен». Матч закончился победой гостей со счётом 5:2.
Уже на пятой минуте игры счёт голам открыл Элиас Петтерссон, которому помогли передачами российский нападающий Андрей Кузьменко и Дакота Джошуа. На 14-й минуте удвоил преимущество Энтони Бовиллье. Конор Гарланд и Нильс Оман ассистировали ему.
На 17-й минуте один гол отыграл Янни Гурд с паса Йеспера Фрёдена. Брэндон Танев сравнял счёт на 26-й минуте. На 31-й минуте вовсе вывел гостей вперёд Джордан Эберле.
Затем на 37-й минуте укрепил преимущество Джейден Шварц после передач Даниэля Спронга и Джастина Шульца. На последней минуте установил итоговый счёт Мэтти Бенирс. Джаред Макканн отдал голевой пас.
- 5 апреля 2023
-
08:24
-
08:20
-
08:14
-
08:00
-
07:58
-
07:48
-
07:48
-
07:41
-
07:39
-
06:02
-
05:43
-
04:53
-
04:48
-
04:41
-
04:36
-
04:25
- 4 апреля 2023
-
23:55
-
23:35
-
23:18
-
23:10
-
23:00
-
22:44
-
22:38
-
22:35
-
22:33
-
22:31
-
22:24
-
22:21
-
22:18
-
22:16
-
22:14
-
22:11
-
22:07
-
21:54
-
21:47