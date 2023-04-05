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«Сиэтл» обыграл «Ванкувер», у Андрея Кузьменко одна голевая передача

«Сиэтл» обыграл «Ванкувер», у Андрея Кузьменко одна голевая передача
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В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Ванкувер Кэнакс» принимал «Сиэтл Кракен». Матч закончился победой гостей со счётом 5:2.

Уже на пятой минуте игры счёт голам открыл Элиас Петтерссон, которому помогли передачами российский нападающий Андрей Кузьменко и Дакота Джошуа. На 14-й минуте удвоил преимущество Энтони Бовиллье. Конор Гарланд и Нильс Оман ассистировали ему.

На 17-й минуте один гол отыграл Янни Гурд с паса Йеспера Фрёдена. Брэндон Танев сравнял счёт на 26-й минуте. На 31-й минуте вовсе вывел гостей вперёд Джордан Эберле.

Затем на 37-й минуте укрепил преимущество Джейден Шварц после передач Даниэля Спронга и Джастина Шульца. На последней минуте установил итоговый счёт Мэтти Бенирс. Джаред Макканн отдал голевой пас.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2023, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 5
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Петтерссон (Кузьменко, Джошуа) – 04:31 (5x5)   2:0 Бовиллье (Гарланд, Оман) – 13:09 (5x5)   2:1 Гурд (Фрёден) – 16:58 (5x5)   2:2 Танев – 25:07 (4x5)   2:3 Эберле – 30:40 (5x5)   2:4 Шварц (Спронг, Эберле) – 36:14 (5x4)   2:5 Бенирс (Макканн) – 59:00 (en)
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