«Сиэтл» обыграл «Ванкувер», у Андрея Кузьменко одна голевая передача

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В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Ванкувер Кэнакс» принимал «Сиэтл Кракен». Матч закончился победой гостей со счётом 5:2.

Уже на пятой минуте игры счёт голам открыл Элиас Петтерссон, которому помогли передачами российский нападающий Андрей Кузьменко и Дакота Джошуа. На 14-й минуте удвоил преимущество Энтони Бовиллье. Конор Гарланд и Нильс Оман ассистировали ему.

На 17-й минуте один гол отыграл Янни Гурд с паса Йеспера Фрёдена. Брэндон Танев сравнял счёт на 26-й минуте. На 31-й минуте вовсе вывел гостей вперёд Джордан Эберле.

Затем на 37-й минуте укрепил преимущество Джейден Шварц после передач Даниэля Спронга и Джастина Шульца. На последней минуте установил итоговый счёт Мэтти Бенирс. Джаред Макканн отдал голевой пас.