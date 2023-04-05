28 отражённых бросков Георгиева помогли «Колорадо» в овертайме обыграть «Сан-Хосе»

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В SAP Center (Сан-Хосе) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором, «Шаркс» уступили «Колорадо Эвеланш» (3:4 ОТ).

Главным героем встречи стал форвард «Колорадо» Натан Маккиннон, на счету которого две заброшенные шайбы (включая решающую в овертайме) и результативная передача.

Также в составе гостей отличились Джек Джонсон и Эван Родригес. У хозяев шайбы забросили Кевин Лабанк (дважды) и Якоб Петерсон. Результативной передачей отметился также российский форвард «Сан-Хосе» Данил Гущин.

«Колорадо» набирает 98 очков и лидирует в таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Акулы», с 60 очками, занимают предпоследнее, седьмое место в Тихоокеанском дивизионе.

Российский голкипер «лавин» Александр Георгиев отразил в этом матче 28 бросков.