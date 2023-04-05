28 отражённых бросков Георгиева помогли «Колорадо» в овертайме обыграть «Сан-Хосе»
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В SAP Center (Сан-Хосе) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором, «Шаркс» уступили «Колорадо Эвеланш» (3:4 ОТ).
Главным героем встречи стал форвард «Колорадо» Натан Маккиннон, на счету которого две заброшенные шайбы (включая решающую в овертайме) и результативная передача.
Также в составе гостей отличились Джек Джонсон и Эван Родригес. У хозяев шайбы забросили Кевин Лабанк (дважды) и Якоб Петерсон. Результативной передачей отметился также российский форвард «Сан-Хосе» Данил Гущин.
«Колорадо» набирает 98 очков и лидирует в таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Акулы», с 60 очками, занимают предпоследнее, седьмое место в Тихоокеанском дивизионе.
Российский голкипер «лавин» Александр Георгиев отразил в этом матче 28 бросков.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2023, среда. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 4
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Джонсон (Байрэм, Мальгин) – 04:29 (5x5) 0:2 Родригес (Маккиннон, Рантанен) – 06:24 (5x5) 1:2 Лабанк (Кутюр, Карлссон) – 32:55 (5x5) 1:3 Маккиннон (Рантанен, Тэйвз) – 37:54 2:3 Петерсон (Гущин, Кутюр) – 45:50 (5x4) 3:3 Лабанк (Грегор, Макдональд) – 47:11 (5x5) 3:4 Маккиннон (Тэйвз) – 63:13 (3x3)
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