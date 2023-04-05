Илья Воробьёв рассказал о первой реакции на решение об увольнении из «Магнитки»

Тренер Илья Воробьёв рассказал, как отреагировал на своё увольнение из магнитогорского «Металлурга».

«Разрыв контракта? В нём были прописаны несколько другие условия, нежели у других тренеров. Поэтому принято такое решение.

Первая реакция – что надо попрощаться с клубом, с которым мне довелось выиграть два Кубка Гагарина, а также дважды выйти в финал турнира. За все 10 лет клуб и город Магнитогорск стали для меня родными», — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, об увольнении Ильи Воробьёва из уральского клуба стало известно 3 апреля. При нём в текущем сезоне «Металлург» всухую уступил во втором раунде Кубка Гагарина омскому «Авангарду» (0-4).