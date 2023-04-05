Кросби — об 1:5 с «Нью-Джерси»: у нас были шансы вернуться в игру

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби после поражения от «Нью-Джерси Дэвилз» (1:5) в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ заявил, что итоговый счёт не отражал происходящего на льду.

«Думаю, во втором периоде у нас были шансы вернуться в игру. Я считаю, что в отдельных моментах мы выглядели хорошо. Бывают игры, в которых мы чувствуем, что могли бы набрать хотя бы одно очко, если не два», — приводит слова Кросби NHL.com.

«Питтсбург» имеет 86 очков и занимает пятое место в таблице Столичного дивизиона НХЛ, продолжая борьбу за плей-офф. «Дэвилз» со 106 очками там же располагаются на второй строчке.

В следующем матче регулярного чемпионата «пингвины» сыграют в ночь с четверга на пятницу дома с «Миннесотой Уайлд».