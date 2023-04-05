«СКА-1946» поменял главного тренера по ходу полуфинала плей-офф. Команду возглавил Соколов
Поделиться
Хоккейный клуб «СКА-1946» объявил об изменениях в тренерском штабе прямо по ходу плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ).
Новым главным тренером команды стал чемпион России 2004 года Максим Соколов, в предыдущие годы входивший в тренерский штаб СКА и «СКА-Невы».
При этом сообщается, что предыдущий наставник команды Владимир Филатов остаётся в клубе на должности тренера.
Первый матч под руководством нового главного тренера «СКА-1946» проведёт 7 апреля против «Омских Ястребов» в 1/2 финала Кубка Харламова (счёт в серии до трёх побед 2-0 в пользу омичей).
Тренерскую карьеру Соколов начал в «Атланте» в сезоне-2013/2014. Работая в тренерском штабе СКА, стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2014/2015.
Комментарии
- 5 апреля 2023
-
15:42
-
15:22
-
15:08
-
14:53
-
14:35
-
14:25
-
13:55
-
13:38
-
13:27
-
13:12
-
12:55
-
12:36
-
12:07
-
11:46
-
11:30
-
11:18
-
11:05
-
10:48
-
10:40
-
10:25
-
10:15
-
09:59
-
09:50
-
09:22
-
09:07
-
08:55
-
08:24
-
08:20
-
08:14
-
08:00
-
07:58
-
07:48
-
07:48
-
07:41
-
07:39
Партнерский контент