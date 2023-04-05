Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«СКА-1946» поменял главного тренера по ходу полуфинала плей-офф. Команду возглавил Соколов

«СКА-1946» поменял главного тренера по ходу полуфинала плей-офф. Команду возглавил Соколов
Комментарии

Хоккейный клуб «СКА-1946» объявил об изменениях в тренерском штабе прямо по ходу плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ).

Новым главным тренером команды стал чемпион России 2004 года Максим Соколов, в предыдущие годы входивший в тренерский штаб СКА и «СКА-Невы».

При этом сообщается, что предыдущий наставник команды Владимир Филатов остаётся в клубе на должности тренера.

Первый матч под руководством нового главного тренера «СКА-1946» проведёт 7 апреля против «Омских Ястребов» в 1/2 финала Кубка Харламова (счёт в серии до трёх побед 2-0 в пользу омичей).

Тренерскую карьеру Соколов начал в «Атланте» в сезоне-2013/2014. Работая в тренерском штабе СКА, стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2014/2015.

Материалы по теме
В российском хоккее новый допинг-скандал! Под ударом до семи человек из системы «Салавата»
В российском хоккее новый допинг-скандал! Под ударом до семи человек из системы «Салавата»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023